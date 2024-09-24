Bursa’nın yetiştirdiği en önemli sanatçılardan olan Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz ismi Zeki Müren, vefatının 28’inci yıl dönümünde kabri başında sevenleri tarafından anıldı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin ‘Sanat Güneşi’ olan Zeki Müren, vefatının 28’inci yıl dönümünde Bursa Büyükşehir Belediyesi, TSK Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından hazırlanan törenle Emirsultan’daki mezarı başında sevenleri tarafından anıldı.

Törene Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkan Vekili Güney Özkılınç, TEV Bursa Şube Başkanı Sertaç Şipka, Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilcisi Emekli Albay Levend Üzüm, Zeki Müren’in aile üyeleri, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından TEV ve Mehmetçik Vakfı işbirliğiyle Bursa Kent Müzesi’nde açılan ‘Elbet Bir Gün Buluşacağız’ temalı Zeki Müren sergisi, sevenleri tarafından ziyaret edildi. Eserleriyle yüreklere dokunan Zeki Müren’i anlatan sergide, sanatçının vasiyeti üzerine bağışladığı kişisel eşyalardan oluşan koleksiyonlar yer alıyor. Sanatçıya ait sahne kıyafetlerini, gözlükleri, ayakkabılarını, piyanosunu, plaklarını ve birçok kişisel eşyasının yanı sıra bizzat kendi yazdığı bestelerini, mektuplarını notlarını yakından inceleyen Zeki Müren hayranları, zamanda yolculuk yaparak ‘Sanat Güneşi’ni bir kez daha andı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, müzedeki hatıra defterine duygularını yazarak Zeki Müren’i andı. Ölümünün 28’inci yıldönümünde Zeki Müren’i önce kabri başında daha sonra Bursa Kent Müzesi’nde andıklarını söyleyen Gazioğlu, Bursa’da doğup büyüyen ve Türkiye’ye mal olan usta sanatçının yıllar geçse de unutulmayacağını ve sevgiyle anılacağını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Bursa’nın ve Türkiye’nin değeri olan Zeki Müren’i aramızdan ayrılışının 28. Yıldönümünde özlemle andıklarını söyledi. Mezarı başındaki törenin ardından Bursa Kent Müzesi’ndeki Zeki Müren sergisini gezerek usta sanatçıyı yad ettiklerini dile getiren Yıldız, tüm Bursalıları ve sanatseverleri sergiyi ziyaret etmeye davet etti.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Güney Özkılınç ise Zeki Müren’in Hisar Mahallesi’nde doğup büyüdüğünü ve çocukluğunu Bursa’da geçirdiğini hatırlattı. Zeki Müren’in etrafında hep bir Bursa öyküsü bulunduğunu anlatan Özkılınç, Zeki Müren’in Bursa’nın ve Türkiye’nin bir kültür mirası olduğunu söyledi.

TEV Bursa Şube Başkanı Sertaç Şipka, Sanat Güneşi’nin maddi ve manevi mirasını yaşatmanın ve binlerce gencin eğitim hayatına ışık olabilmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilcisi Emekli Albay Levend Üzüm ise vakfın en önemli bağışçılarından biri olan Zeki Müren’i her zaman özlemle anacaklarını ve mirasına sahip çıkacaklarını dile getirdi.