Samsun’da üniversiteli gençler, Değişim Elçileri Programı kapsamında Bafra’da bir araya gelerek çevre sorunlarına karşı Change.org’da kampanyalar başlattı.SAMSUN (İGFA) - Türetim Ekonomisi Derneği tarafından hayata geçirilen Değişim Elçileri Programı, Türkiye’nin dört bir yanındaki gençleri ve kadınları iklim adaleti ve doğa savunuculuğu alanında güçlendirmeyi amaçlıyor.

Samsun’da, Armaş Vakfı iş birliğiyle GEF Küçük Destek Programı/SGP kapsamında yürütülen “Değişim Elçileri - Samsun Ekoloji Savunucuları” programı, üniversiteli gençleri Bafra’da buluşturdu.

İki gün süren atölyelerde gençler, kampanya yazımı, iletişim stratejileri ve aktör analizi gibi konularda eğitim aldı.

Program katılımcılarından Kaan Salman, iklim krizine duyarlı öğrenciler olarak başladıkları programda farkındalığın uzmanlar, çevre mühendisleri ve akademisyenlerin eğitimleriyle güçlendirildiğini kaydederek, ekip arkadaşlarının bakış açılarıyla kendi gerçekliklerini harmanlayarak çevre sorunlarına karşı kampanyalar başlattıklarını söyledi.

Bafra buluşmasının sonunda, Samsun Değişim Elçileri, Change.org platformunda iki kampanya başlatan gençler, “Samsun Kocadağ Ranta Kurban Gidiyor” kampanyası, Kocadağ Yaylası’na yapılması planlanan turizm tesisinin bölgenin biyolojik çeşitliliği ve orman ekosistemi üzerindeki tehditlere dikkat çekti.

Change.org/Kocadağımadokunma adresinde başlatılan kampanya, projenin durdurulmasını talep ediyor