Bilecik 1. Amatör B Grubu’nda mücadele eden Pazaryerispor, sezonu yenilgisiz şampiyon olarak tamamladı! 14 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik alarak 36 puanla zirveye oturan ekip, Play-Off biletini cebine koydu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Rakip fileleri 32 kez havalandıran Pazaryerispor, kalesinde sadece 9 gol gördü. Ligin son haftasında Akpınarspor’un sahaya çıkmama kararı nedeniyle 3-0 hükmen galip sayılan takım, şampiyonluğu taraftarıyla birlikte büyük bir coşkuyla kutladı.

Pazaryeri İlçe Stadyumu’nda düzenlenen törene Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de katılarak, şampiyon futbolculara kupa ve madalyalarını takdim etti. Büyük bir gurur yaşayan Pazaryerispor camiası, Play-Off’ta da başarılarına bir yenisini eklemek için kenetlendi.

Şimdi gözler Play-Off karşılaşmalarında! Pazaryerispor, tarih yazmaya devam edecek mi? Hep birlikte göreceğiz!