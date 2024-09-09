Bayburt Sakızlı Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneğinin düzenlediği Piknik Bağcılar Belediyesi Piknik alanında gerçekleşti. Sanatçı Devranın söylediği türkülerle halaylar çekildi yemekler yendi.

Piknik Programına Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bayburt Vakfı Başkanı Yetgin Çavdar,Bayburt Kültür ve yardım Derneği yönetimi, Sivil toplum kuruluşları başkanları ve Sakızlı Köyü Dernek üyeleri katılım sağladı.

Bayburt Sakızlı Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği Başkanı Suat Çelik, Köylülerimizi bir araya getirmek için düzenlediğimiz piknik programına katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum dedi.

Çelik katılım sağlayan Protokol ve sanatçımızla güzel bir gün geçirdik. Birlik ve beraberlik konusunda bu tür etkikliklerin her zaman faydalı olduğunu ifade etti.

Program Sakızlı Köyü Folklor ekibi ve Bayburtlu Sanatçı Devranın performansıyla devam etti.