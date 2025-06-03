Sakarya’da faaliyet gösteren sanayiciler, iş dünyasının değerli isimleri, farklı sektörlerin yönetici ve temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Yusuf Alemdar, Sakaryaspor’un geleceği için birliktelik çağrısı yaptı.

SAKARYA (İGFA) - “Bu Şehir Hepimizin” mottosuyla kapsayıcı bir şehir kimliği oluşturmaya çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya’da üretim yapan sanayi kuruluşlarının temsilcileri, iş dünyasının önde gelen isimleri, sağlık, turizm ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Şehrin gelişimi, yatırımlar ve Sakaryaspor

Toplantıda göreve geldikten itibaren katılımcılık anlayışı ve istişare kültürüyle ilerlediklerine değinen Başkan Alemdar, birlikten, birlikte karar almaktan yana olduğunu dile getirerek şehrin gelişimi yönünde atılan adımları, hayata geçirilmesi planlanan yatırımları ve özellikle Sakaryaspor’a destek gibi konularda görüş alışverişi yaptı.

Katılımcılık anlayışı ve istişare kültürü

Konuşmasında ortak sorumluluk ve şehri sahiplenme duygusunu pekiştirmek için ‘Bu Şehir Hepimizin’ sloganıyla yol yürüdüklerini ifade eden Başkan Yusuf Alemdar, “Milletimize hizmet sunarken istişare kültürünü, katılımcılığı önceleyerek hareket ediyoruz. Tek derdimiz şehrimizin daha güzel yarınlara hazırlamak. Hep birlikte daha güzel bir Sakarya’yı inşa edebileceğimize inanıyoruz” dedi.

“Şehrin gelişimi için her alanda yatırımlar yapıyoruz”

Gençlere ücretsiz ve indirimli ulaşım imkânı, su indirimiyle ulaşım alanında otobüs alımı, Adaray, metrobüs ve raylı sistem adımlarıyla beraber şehrin her alanda gelişimi için hiçbir maddi durumu mazeret etmeden çalıştıklarına değinen Başkan Alemdar, kentsel dönüşüm çalışmalarının yanı sıra spor alanında tesisleşme adına büyük yatırımları hayata geçireceklerini dile getirdi. Şehir Kütüphanesi ve Bilim Merkezi için de yakın zamanda çalışmaları başlatacaklarını duyurdu.

“Sporda başarı altyapıdan geçer”

Bugüne kadar başlatılan yatırımlardan söz eden Başkan Alemdar, “Spor alanında ise başarının her zaman altyapıyla geleceğini ifade ediyoruz. Bu konuda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle ilçelerimize spor sahaları, spor salonları inşa ediyoruz. Yine şehrimizin en büyük spor yatırımı olacak Mollaköy Kano Kürek Parkuru, Millet Bahçesi ve Su Parkı projesini şehrimizde hayata geçiriyoruz. İnşallah bu yatırımlarla şehrimizin her alanda gelişimine büyük katkılar sunacağız” dedi.

Sakaryaspor için sorumluluk çağrısı

Başkan Alemdar konuşmasının son bölümünü ise Sakaryaspor’a ayırdı. 8 Haziran Pazar günü olağanüstü seçime gidecek Sakaryaspor için önemli bir sürecin içinden geçtiklerine dikkat çeken Başkan Alemdar, “Sakaryaspor hepimizin” diyerek herkesin sorumluluk alması gerektiği söyledi.

“Sakaryaspor’a sahip çıkalım”

Sakaryaspor’un sadece bir kulüp değil, şehrin ortak değeri olduğunu vurgulayarak iş dünyası ve sanayicilere Sakaryaspor’un etrafında birliktelik çağrısında bulunan Başkan Alemdar, “Yaklaşık 20 gündür şehirdeki siyasetçilerimizle, esnaflarımızla, meslek gruplarımızla birebir görüşüyorum. Bugün de şehrimizin ekonomisine büyük katkı sunan siz değerli sanayicilerimizle bir araya gelmek istedik. Çünkü inanıyoruz ki Sakarya’nın en kıymetli markalarından biri Sakaryaspor’dur ve bu marka, sizlerin desteğiyle yeniden zirveye çıkabilir. Sakaryaspor, geçmişte olduğu gibi bugün de altyapısıyla, yetiştirdiği değerli sporcularıyla büyük başarılar kazanabilecek potansiyele sahiptir. Bu kulüp hepimizin ortak değeridir. Sizlerin fikirlerine, desteğine, katkısına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var” dedi.

“Birliktelik başarıyı getirir”

Tek başına değil, birlikte hareket edilirse başarıya ulaşılabileceği ifade eden Başkan Alemdar, “Ben üzerime düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazırım. Bu şehrin Sakaryaspor’u hak ettiği yerlere taşıyacak güce de kabiliyete de birliktelik ruhuna da sahip olduğuna inanıyorum. Sakaryaspor’a hep birlikte sahip çıkalım. Birlikte yol alalım. Yeşil-siyahlı temsilcimizi yeniden eski günlerine taşıyalım. Unutmayalım ki bu şehir hepimizin. Başarı, ancak birlikte hareket ettiğimizde mümkündür” diye konuştu.