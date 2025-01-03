Türkiye’ye örnek olan “Pati İzi” uygulamasıyla Sakarya’da bir yılda 206 köpek ve 77 kedi yeni yuvasıyla tanıştı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında da sokaktaki can dostlarını yalnız ve kimsesiz bırakmadı.

Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kedi, köpek, tavşan, sincap, kirpi, çakal gibi birçok hayvan türüne fizik tedavi, viral ve mikrobiyal hastalık, göz, ortopedi tedavisi verildi ve çok sayıda ameliyat yapıldı.

Can dostlarına yuva olan ve son teknolojiyle donatılan, bölgenin en büyüğü olma özelliğine sahip Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 2024 yılında, can dostlarına şifa dağıttı, yaralara merhem oldu.

1 yıl boyunca bölgeden misafir olan çok sayıda hayvanın tedavisini gerçekleştiren merkez, bir süre en iyi şartlarda misafir ettiği dostları daha sonra yeniden doğasına kavuşturdu. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü, son 1 yılda yapılan tedavilerin raporunu kamuoyuyla paylaştı.

237 CAN DOSTU TEDAVİ EDİLDİ

8 bine yakın sokak hayvanın yaralarını saran Büyükşehir’in şifa noktasında kedi ve köpeklerin yanı sıra tavşan, kirpi, sincap, çakal ve kanatlı hayvanların bulunduğu 237 adet yabani hayvanın tedavisi büyük bir titizlikle gerçekleştirildi.

Vahşi doğanın üyeleri, tedavilerinin tamamlanmasından sonra yeniden yaşam alanlarına bırakıldı.

Öte yandan trafik kazasında yaralanan, doğal alanlarında yaşanan olaylar sonucunda fiziki olarak ya da sağlık açısından zor duruma düşen can dostlara son teknolojinin kullanıldığı tedavi odalarında muayene, fizik tedavi, viral ve mikrobiyat hastalık, göz, ortapedi tedavisi verildi. Radyoloji ve görüntüleme cihazlarıyla birçok can dostuna süratle teşhis konuldu, hassasiyetle yapıldı.

283 CAN DOSTU YUVASINA KAVUŞTU

Ayrıca Türkiye’ye örnek olan, tüm dijital ortamlarda aktif edilen “Pati İzi” uygulamasıyla yıl içinde toplamda 206 köpek ve 77 kedi olmak üzere 283 sokak hayvanı yeni yuvalarıyla tanıştı.

Büyükşehir,4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde 2 bindenfazla hayvanseverin katıldığı “Pati İzi Can Dostlar” adlı etkinlik düzenledi ve yıl boyunca toplamda 600 öğrenciye evcil hayvan üretim, satış, barındırma konularında eğitim verdi.