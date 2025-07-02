Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar öncülüğünde, Türkiye’ye örnek bir projeyle Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin çatısında devreye alınan Güneş Enerji Santrali’nin (GES) 20 günlük raporu yayınlandı. 34 tona tekabül eden kömür tasarrufu sağlanırken, 56 ağaçtan elde edilen oksijeni doğaya kazandırdı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesiİlkim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenebilir enerji alanında hayata geçirilen Büyükşehir Terminali GES (Güneş Enerji Santrali) Projesi, 11 Haziran itibariyle tam kapasiteyle elektrik üretimine başlamıştı. Büyükşehir’in kendi öz kaynaklarıyla faaliyete geçirdiği projede, günlük olarak 4,5 MWh(megavat)elektrik üretimi gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında faaliyete geçen santralin 20 günlük verileri ise yayınlandı.

Proje terminal çatısına kurulan toplamda 1.428 panel ile20 günde toplamda85 MWh elektriküretti.Bu üretimle birlikte şehirde 40 tonluk karbondioksit emisyonunun önüne geçildi. Ayrıca üretilen enerjinin 34 tonluk kömürün tasarrufuna ve 56 ağacın vereceği oksijene denk olduğu ifade edildi.

YILDA 4,5 MİLYON TL TASARRUF, 983 BİN KİLOVAT ENERJİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın öncülüğünde kamuoyuna tanıtılan projede, yıllık 4 milyon 500 bin TL gibi bir elektrik tasarrufu sağlanması ve 365 günde yaklaşık 983.000 kWh (kilovat) elektrik üretimi hedefleniyor. Otobüs terminalinin yıllık elektrik üretimini sağlayacak ve daha fazlasını üretecek bir kapasitedekurulan sistem, Türkiye’ye örnek bir projeyle tasarlanarak hayata geçirildi.

İlkim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, “2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda öz kaynaklarımızla hayata geçirilen Terminal Çatı GES Projesi, Sakarya’nın yenilenebilir enerji vizyonunun somut bir göstergesidir. Terminal binasının elektrik ihtiyacının tamamı artık güneşten karşılanmakta,böylece yılda 473,54 ton CO₂e(karbondioksit) emisyonunun önüne geçilmesi hedeflenmektedir. GES projesi sadece enerji üretmekle kalmayıp, temiz ve dirençli şehirler hedefimize de güç katmaktadır.Büyükşehir Belediyesi olarak sürdürülebilir geleceğe uzanan her projeyi kararlılıkla desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanıldı.