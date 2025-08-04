Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün güreş ve bisiklet sporcuları ulusal şampiyonalarda kürsüye çıkarak, Sakarya’yı gururlandırdı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları geçtiğimiz haftaya damga vurdu.

2 Ağustos’ta İstanbul Arnavutköy’de düzenlenen 10. Geleneksel Yağlı Güreşler’de mindere çıkan Büyükşehirli pehlivanlardan Barış Bayav ve Muhammet Enes Kösemusul, yarıştıkları kategorilerde ikinci olarak gümüş madalyayı boyunlarına geçirdiler.

BİSİKLETTE ALTIN VE GÜMÜŞ MADALYA

3 Ağustos’ta Erzurum’da gerçekleştirilen Davut Berber Ulusal Dağ Bisikleti Şampiyonası’nda ise Büyükşehir’in minik sporcuları pedal çevirdi. U11 kategorisinde yarışan Murathan Küçükkara birinci, Burak Akın ise ikinci oldu. Sporcuların elde ettiği bu başarılar, Sakarya’nın spor altyapısındaki başarı ivmesini bir kez daha gözler önüne serdi.