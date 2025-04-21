Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcuları Şeyma Yıldırar ve Hüseyin Arda İçköprülü, Bursa’da düzenlenen Nurullah İvak Atmalar Kupası’na damga vurdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Atletizm sporcuları Şeyma Yıldırar ve Hüseyin Arda İçköprülü,19-20 Nisan tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen Nurullah İvak Atmalar Kupası’na katıldı.

Temsilcilerimizden Şeyma Yıldırar, disk atma branşında 46,41 metrelik derecesiyle kendisinin en iyi performansını gerçekleştirerek U23 Türkiye Şampiyonu oldu.

Bir diğer sporcumuz Hüseyin Arda İçköprülü ise cirit atma branşında 62,38 metrelik derecesiyle U18 Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden yapılan açıklamada, “Bursa’da düzenlenen Nurullah İvak Atmalar Kupası’nda kendi kategorilerinde şampiyon olan atletizm sporcularımız Şeyma Yıldırar ve Hüseyin Arda İçköprülü’yü en içten dileklerimizle kutlar, başarılarının devamını dileriz” ifadeleri kullanıldı.