Büyükşehir Belediye Spor Kulübü alt yapı sporcuları, Akyazı’da gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo müsabakalarında mindere çıktı. Heyecan dolu anlara sahne olan müsabakalarda, temsilcilerimiz 43 farklı sıklette 82 madalya kazandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü alt yapı sporcuları, Akyazı’da gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo müsabakalarına adeta damga vurdu.

Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan müsabakalarda mindere çıkan temsilcilerimiz, 43 farklı sıklette 25 altın madalya, 26 gümüş madalya ve31 bronz madalya olmak üzere toplamda 82 madalya kazandı.Sporseverlerin büyük ilgi gösterdiği müsabakalara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü toplamda 100 sporcu ile katılım sağladı.

Organizasyonda en fazla madalya kazanarak zirvede yer alan Sakaryalı temsilcilerin elde ettiği başarılar şöyle:

2013-2014 Küçük Erkekler 4 Altın Madalya

4 Gümüş Madalya

1 Bronz Madalya

2013-2014 Küçük Bayanlar 6 Altın Madalya

6 Gümüş Madalya

10 Bronz Madalya

2015-2016 Minik Erkekler 3 Altın Madalya

4 Gümüş Madalya

5 Bronz Madalya

2015-2016 Minik Kadınlar 3Altın Madalya

4Gümüş Madalya

6Bronz Madalya

Anadolu Yıldızlar Erkekler 4Altın Madalya

4Gümüş Madalya

2Bronz Madalya

Anadolu Yıldızlar Bayanlar 5Altın Madalya

4Gümüş Madalya

7Bronz Madalya