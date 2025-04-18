Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yapılan Elektronik Atık ve Atık Pil Toplama Yarışması’nda kazananlar belli oldu. Sıfır atık bilincini geliştirmeyi hedefleyen yarışmada dereceye giren okullar ödüllerini SGM’de aldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi “Bu Şehir Hepimizin” sloganıyla gerçekleştirmiş olduğu Elektronik Atık ve Atık Pil Toplama Yarışması sonuçlandı.

Sosyal Gelişim Merkezi’nde gerçekleşen ödül töreninde dereceye giren okullar ödüllerini aldı.

Programa İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Mustafa Yıldırım,İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Atalay Gürbüz, Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Engin Kahraman, Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Dere ile öğretmenler ve okul müdürleri katıldı.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Elektronik Atık ve Atık Pil Toplama Yarışması’nda,1’incilik ödülünü Karasu Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi, 2’nciliği Sakarya Üniversitesi Vakfı Okulları, 3’üncülüğü ise Prof. Dr. Osman Öztürk İmam Hatip Ortaokulu,4’üncülüğü 21 Haziran İlkokulu, 5’inciliği Sezginler Turizm ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, 6’ncılığı Sakarya İlkokulu ve 7’nciliği Ekrem Oba İlkokulu ve Ortaokulu kazandı.

Ayıca törene katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken, çekilişle 10 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Yarışma sonunda çevreye duyarlı öğrencilerin katkılarıyla yaklaşık 4 ton elektronik atık ve atık pil toplandı. Toplanan atıklar, geri dönüşüm sürecine kazandırılarak doğaya nefes aldırdı.

Toplanan atıklar ise geri dönüşüm ile hem çevreye hem de ekonomiye büyük kattı sunacak.

Ödül töreni sonunda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sahne aldı. Öğrencilere yönelik gerçekleştirilen müzik dinletisi, çevre bilinciyle sanatı bir araya getirerek programa renk kattı.