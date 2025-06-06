Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kaynarca’ya 402 seyirci kapasiteli modern bir Kapalı Spor Salonu müjdesi verdi. 31 bin metrekarelik tesisin yapım ihalesi 30 Haziran’da gerçekleştirilecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçelere spor tesisi yatırımları kapsamında Kaynarca için sevindirici bir haber paylaştı.

Kaynarca ilçe merkezinde, 31 bin metrekare alanda inşa edilecek 402 seyirci kapasiteli Kapalı Spor Salonu’nun yapım ihalesi 30 Haziran’da yapılacak.

Tesis, basketbol, voleybol ve hentbol sahaları, antrenman salonları, revir, hakem odaları, soyunma ve duş alanları ile teknik ve idari odaları içerecek.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, tesisleşmenin gençlerin geleceği ve Sakarya’nın sportif başarısı için kritik olduğunu belirterek, "Bu modern tesisle Kaynarca’da yeni yetenekler keşfedeceğiz, gençlerimizin geleceğine yön vereceğiz. Sporla büyüyen bir Kaynarca için çalışıyoruz. Sakarya’yı, Türk Bayrağı’nı dünya sahnesinde dalgalandıran sporcuların şehri yapacağız” diye konuştu.