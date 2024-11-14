Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki ana ulaşım yollarından Ahmet Yesevi Caddesi'ni yenileyerek şehrin en estetik ulaşım koridorlarından biri haline dönüştürüyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin dört bir yanında ulaşım ağlarını yenileyerek modern ve estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri Ahmet Yesevi Caddesi’ni “Prestij Cadde Uygulamasıyla” dönüştürüyor.

Bin 500 metrelik güzergahta kaldırım ve orta refüj düzenlemeleri tamamlandı. Sonrasında ise 3 bin ton sıcak asfaltın serimi için işleme başlandı. Daha sonra ise orta refüj bölümü yeni bir konsetple yenilenecek.

ESTETİK BİR ULAŞIM KORİDORU

Böylece Ahmet Yesevi Caddesi, uzun yıllar boyunca Sakaryalılara hizmet edecek estetik bir ulaşım koridoru olacak. Asfalt işlemi sonrasında refüj ve çevre düzenlemeleri de hayata geçirilince cadde yeni görümüyle hizmete açılacak.

“SİL BAŞTAN YENİLİYORUZ”

YOLBAK tarafından yapılan açıklamada, “Sorumluluğumuzdaki tüm grup yollarını şehrimizin çehresine yakışır, estetik ve modern bir gönüme kavuşturuyoruz. Ekiplerimiz son olarak SASKİ marifetiyle altyapısı tamamlanan Ahmet Yesevi Caddesi’nde, ‘Prestij Cadde Uygulaması’nı hayata geçiriyor. Bin 500 metrelik güzergahta kaldırım çalışmalarını bitirerek, sıcak asfalt dökümüne geçtik. Çift yönlü, 18 metre genişliğindeki güzergahı 3 bin ton sıcak asfalt ile tamamen yenileyip, Sakaryalılara daha konforlu ve modern bir ulaşım imkânı sunacağız” denildi.