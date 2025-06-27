Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Manevi Farkındalık Atölyeleri” kapsamında düzenlenen Siyer-i Nebî dersleri sona erdi.SAKARYA(İGFA) - Yaklaşık 8 ay boyunca devam eden eğitimlerde, manevi eğitim atölyeleri ahlak, şahsiyet ve aile huzuru gibi temel konular ele alındı. Eğitim sonunda belgelerini almaya hak kazan kursiyerler, tezhip workshopu ile sanatı deneyimleme fırsatı buldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) bünyesinde hayata geçirilen Siyer-i Nebî dersleri, anlamlı bir kapanış programıyla tamamlandı. Manevi Farkındalık Atölyelerinde gerçekleştirilen eğitimler 8 ay boyunca devam ederken, eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, katılım belgelerini almaya hak kazandı.

Hayat boyu öğrenme vizyonuyla kadınlara yönelik düzenlenen eğitimlerde, ahlak, şahsiyet ve aile huzuru gibi temel değerler ele alındı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği derslerde, huzurlu bir aile yapısının temelleri, güzel ahlakın önemi ve bireysel şahsiyet inşası gibi konularda fikir teatisi yapıldı.