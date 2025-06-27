SAMEK kurslarında yıl boyunca verilen emek, görkemli bir sergiyle taçlandırıldı. Ofis Sanat Merkezi’nde açılan sergi sanatseverler tarafından tam not aldı. Birbirinden değerli eserlerin sergilendiği sergi 30 Haziran Pazartesi gününe kadar ziyarete açık olacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin 122 farklı branşta eğitim verdiği SAMEK kurslarında, 5 bin 561 kursiyerin el emeğiyle hazırladığı 2 bin 600’den fazla eser 30 Haziran’a kadar Ofis Sanat Merkezi’nde ziyarete açık olacak.

SAMEK merkezlerinde yıl boyunca sepet örücülüğünden el nakışına, seramikten takı tasarımına kadar farklı branşlarda 7’den 70’e her yaştan kursiyerin el emeğiyle hazırladığı eserler, sergide büyük beğeni topladı. Açılış yoğun katılımla adeta bir sanat buluşmasına dönüştü, SAMEK’in hayatlara dokunan gücü bir kez daha hissedildi.

ÜRETİMİN GÜCÜ SAMEK’TE

Tekstil atölyesinde eğitim alan Emel Güven Ak, “Hepsi birbirinden kıymetli eserler. Özellikle yapılan bebekler, resimler ve el işleri o kadar güzel ki; içlerinde dünya markası olabilecek nitelikte ürünler var. Ben de Tekstil Aksesuarları Atölyesi’nde eğitim alıyorum. Burada ürettiğim ürünleri satarak kendi ticaretimi kurma yolunda önemli adımlar attım. Bu süreç sadece mesleki değil, kişisel gelişimime de büyük katkı sağladı” dedi.

Ahşap boyama atölyesinde kursiyer olan Reyhan Tabanlı ise, “Gerçekten muhteşem eserler ortaya çıktı. Bazılarına bakınca insan ne söyleyeceğini bilemiyor. Her biri büyük emek, sabır ve özveriyle hazırlanmış çalışmalar. Aylar süren uğraşların ardından sadece el emeğiyle değil, yürekle yapılmış eserler ortaya çıktı. Bizlere sabırla rehberlik eden kıymetli hocalarımıza ve bu imkânı sağlayarak kendimizi geliştirme fırsatı sunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne içten teşekkür ediyorum”dedi.