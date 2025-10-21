Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ekim kültür sanat etkinlikleri, birbirinden özel etkinlik ve programlarla devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim kültür sanat etkinlikleri, muhteşem bir tiyatro oyununa daha ev sahipliği yaptı. Şahane Düğün oyunu tiyatro severler tarafından ilgiyle izlendi.

Son olarak 1001 Sanat Tiyatrosu ekibinin muhteşem performansıyla gerçekleştirilen Şahane Düğün oyunuSAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde tiyatro severlerle buluştu.

Robin Hawdon tarafından yazılan ve Özgür Yetkinoğlu tarafından yönetilen oyunun uyarlaması ise Barış Can Çelik tarafından gerçekleştirildi. Evleneceği günün sabahında hiç beklenmedik bir olayla karşılaşan gencin, düştüğü vahim durumdan kurtulmak için yakın arkadaşından yardım istemesiyle başlayan hikaye izleyenlere unutamayacakları bir akşam yaşattı.

İzleyicinin yoğun ilgi gösterdiği ve zaman zaman kahkaha tufanın yaşandığı Şahane Düğün oyunu, 2 perdede sahnelenerek alkışlar arasında tamamlandı.