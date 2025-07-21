Sakarya Büyükşehir Belediyesi, “Yaz Seninle Güzel” sloganıyla sürdürdüğü yaz etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. Sporseverlere özel hazırlanan 2025 Plaj Futbolu Şampiyonası, 31 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında Kocaali’de gerçekleşecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin, Kocaali Belediyesi,Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle 31 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceği ‘2025 Plaj Futbol Şampiyonası’ organizasyonu, Karadeniz’in eşsiz sahilinde sporseverlere unutulmaz bir futbol şöleni sunacak.

Detaylı bilgiler 444 40 54’te

Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlikte, takımlar hem rekabetin hem de yaz akşamlarının keyfini çıkaracak. Ayrıca isteyenler, takımlarını kurarak bu nefes kesen mücadelede yer alabilecek. Takım başvuruları ise başladı.

Katılım için son başvuru tarihi 25 Temmuz Cuma olarak belirlenirken, turnuvaya katılmak isteyen takımlar detaylı bilgi ve kayıt işlemleri için 444 40 54 (Dahili: 4112 - 4116) numaralı telefon hattından ulaşabilecek.

Büyükşehir’den çağrı

Bu özel organizasyonla hem sporun birleştirici gücünü pekiştirmeyi hem de yaz mevsimine hareket katmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Plaj Futbolu Şampiyonası’nda yer almak isteyen tüm futbol tutkunlarına çağrıda bulunuldu.