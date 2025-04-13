Sakarya'da özel gereksinimli bireylerin topluma kazandırılması ve farkındalık oluşturulması için 20 ilkokul öğrencisinden oluşan sınıf SGM’yi ziyaret etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM),Otizm Farkındalık Etkinliği ve Kardeşlik Buluşması kapsamında özel bir etkinliğe daha imza attı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte ilkokul 2. sınıf öğrencilerinden oluşan 20 kişilik bir öğrenci grubu ileözel gereksinimli bireyler bir araya gelerek unutulmaz bir gün geçirdi.

Engelsiz Hobi Atölyelerinde gerçekleştirilen programda ana tema otizm olurken, öğrenciler dil ve sayı becerileri, mutfak becerileri, tasarım, müzik ve ritim atölyelerinde keyifli zaman geçirdi.

Otizme farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, “Otizm dünyayı farklı bir açıdan görmektir” sloganıyla bir baskı çalışması yaptı.

Eğitmenler eşliğinde üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşayan öğrencilere, her bireyin kendine özgü bir dünyası olduğu vurgulanarak otizmin bir engel değil, özel bir gelişim farklılığı olduğu mesajı verildi. Toplumsal farkındalığı küçük yaşta pekiştirmeyi hedefleyen bu anlamlı etkinlik, öğrencilerde empati duygusunu güçlendirirken, özel bireylerle kaynaşmalarına da imkân sağladı. Etkinlik “Farklılıklar Hayata Renk Katar” sloganıyla sona erdi.