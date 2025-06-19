Sakarya Büyükşehir Belediyesi, geleceğin bireylerini afetlere karşı bilinçlendirmek ve geleceğin büyüklerini afet anına hazırlamak için eğitim çalışmalarını sürdürüyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehi Belediyesi İtfaiye ve Afet Eğitim Merkezi’nde düzenlenen son eğitimlerin konuğu Bahçelievler Gazi İlkokulu öğrencileri oldu.

Eğitimde Deprem Aletsel Büyük Modülü, Fay Kırılım Modülü, Bina Salınım Modülü ve Zemin Sıvılaşması Modülü üzerinden deprem etkileri uygulamalı olarak anlatıldı.

Ocak, fırın, mikrodalga yangınları…

Ayrıca yangın senaryoları kapsamında, mutfakta oluşabilecek ocak, fırın, mikrodalga, davlumbaz ve çöp kutusu yangınlarına karşı nasıl müdahale edileceği uygulamalı gösterildiÖğrenciler yangın söndürücü cihazları birebir kullanarak deneyim kazandı.

SİMÜLATÖRLE GERÇEKÇİ DENEYİM

Eğitimde kullanılan duman simülatörüyle öğrenciler yoğun duman altında yön bulma ve güvenli çıkış uygulaması yaptı. Deprem simülatöründe ise bir deprem anı videosu eşliğinde sarsıntıyı birebir deneyimleyen çocuklar, yaşanabilecek bir afet anında ne yapmaları gerektiğini öğrendi.

Eğitim programına katılan İtfaiye Dairesi Başkanı Vedat Selamet, “Çocuklarımızın bu yaşta doğru bilgiyle buluşması çok değerli. Bugün öğrendikleri, yarının hayat kurtaran refleksleri olabilir” dedi. Büyükşehir Belediyesi’nin afet eğitimleri yaygınlaşarak devam edecek.