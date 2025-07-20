Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ereğli Mahallesi’nde hayata geçirdiği yeni yol çalışmalarıyla ulaşımda konfor ve hız kazandırıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel ilçesi Ereğli Mahallesi’nde hayata geçirdiği yeni imar yoluyla bölgedeki ulaşım sorununa köklü çözüm getirdi. D-130 Karayolu’na alternatif teşkil edecek olan güzergah; Yavuz Sokak, Sünni Baba Caddesi ile Ihlamur Sokağı’nı birbirine bağlayarak mahalle içi trafiğin yükünü hafifletecek.

MODERN ALTYAPI VE GENİŞLETİLEN YOL GÜZERGÂHI

15 metre genişliğe çıkarılan yol üzerinde toplam 1,3 kilometrelik güzergâhta 3 bin 500 ton plent miks temel (PMT) serimi tamamlandı. Ayrıca 10 bin 400 metrekarelik alanda sürdürülen sathi kaplama çalışmalarıyla yolun dayanıklılığı ve konforu artırılıyor.

ULAŞIMDA YENİ ALTERNATİF, TRAFİKTE RAHATLAMA

Yavuz Sokak’taki bu yeni düzenleme sayesinde mahalle sakinleri, D-130 Karayolu’na girmeden doğrudan ilçe merkezine erişim sağlayabilecek. Bölgede artan yapılaşmayla birlikte altyapı kazılarının yoğunlaşması beklenirken, sathi kaplama yöntemi sayesinde bu tür yolların bakım ve onarım işlemleri hızlı ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

EREĞLİ YÜKSEK KONFORA KAVUŞUYOR

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen titiz çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Ereğli Mahallesi, yeni ve rahat bir ulaşım konforuna kavuşacak. Aynı zamanda bölgedeki trafik yükü de belirgin bir şekilde azalacak.