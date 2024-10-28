28 Ekim-1 Kasım Cumhuriyet Haftası kapsamında tüm kademelerdeki okul ve kurumlarda öğrenciler ilk derste Cumhuriyetimizin kuruluş destanının anlatıldığı "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" oyununun sinematografik versiyonunu izledi.SAKARYA (İGFA) - Cumhuriyet Haftası boyunca Cumhuriyet temalı öğrencilere farkındalık kazandıracak çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Haftaya "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" oyunun seyri ile başlandı. Oyunun gösterimi öncesinde Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in millî mücadelenin değerine, “Türkiye Yüzyılı”na ve destansı mirasın sanatla perçinlenmesinin önemine dikkat çektiği konuşması yer aldı.

Beş yıllık hummalı bir çalışmanın ürünü olan oyun orkestra müziğinin ardından, halk oyunları gösterisi, Atatürk’ün sahneye gelişi ve millî mücadeleyi şekillendiren diyaloglarla Halide Edip Adıvar ve Mehmet Akif Ersoy gibi millî davanın simge isimlerinin tarihe yön veren konuşmalarıyla ve Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nin zaferini müjdelemesiyle sona erdi. Yaklaşık doksan dakika boyunca tam bir görsel şölen sunan oyun kurgusu, oyunculukları, sahne tasarımı, dekoru ve kostümüyle öğrenciler tarafından dikkatle izlendi.

İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, profesyonel bir ekip tarafından hazırlanan ve cumhuriyetimizin nasıl hayat bulduğunu etkili bir söylemle dile getiren tiyatro oyununun öğrencilere millî ve manevî değerlerin aktarımında önemli bir rol üstlenen bir etkinlik olduğunu belirtti.

Türkiye Yüzyılı hedeflerinin benzeri etkinliklerle Cumhuriyetimizin mirasçılarına nakledilebileceğini belirten Bakırtaş bu vesileyle “Cumhuriyet Haftası” nın tam bir şenlik atmosferi içinde kutlanmasını temenni etti.