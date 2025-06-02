Sakarya Büyükşehir Belediyesi, dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında Sapanca Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilere yönelik söyleşi düzenledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü lise öğrencilerine yönelik seminer ve söyleşiler düzenliyor.

ÖNEMLİ BİLGİLER AKTARDI

Son olarak Sapanca Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen “Dijital Bağımlılık” konulu söyleşide aile danışmanı Şevval Kaya Yılmaz, öğrencilerle bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu söyleşide Yılmaz, dijital bağımlılığın belirtileri, olumsuz etkileri ve bilinçli teknoloji kullanımı hakkında öğrencilere önemli bilgiler aktardı.

“UNUTMAYIN, TEKNOLOJİ BİR ARAÇTIR”

Lise öğrencilerinin yoğun katılım sağladığı söyleşide konuşan aile danışmanı Şevval Kaya Yılmaz, “Teknoloji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak gençler arasında kontrolsüz kullanım dijital bağımlılığa yol açabiliyor. Bu durum ders başarısını, sağlığı ve sosyal ilişkileri olumsuz etkileyebilir. Ekran süresini sınırlamak, sosyal etkinliklere katılmak ve dijital detoks yapmak sağlıklı teknoloji kullanımı için önemlidir. Unutmayın, teknoloji bir araçtır, merkez haline geldiğinde zarar verebilir” dedi.