Sakarya Üniversitesi’nde düzenlenen Bilim Söyleşileri’nde Prof. Dr. M. Barış Horzum, “Geleceğin sınıfında öğretmenin rolü”nü ele aldı; yapay zekânın destekleyici, öğretmenin ise vazgeçilmez olduğu vurgulandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Üniversitesi ve Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Bilim Söyleşileri kapsamında, Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Cep Salonu’nda “İnsan mı öğretir, makine mi? Geleceğin sınıfında kim var?” başlıklı program gerçekleştirildi.

Prof. Dr. M. Barış Horzum’un sunumu, yoğun ilgi gördü. Söyleşiye Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu, İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, eğitim yöneticileri, akademisyenler ve farklı branşlardan öğretmenler katıldı.

GELECEĞİN SINIFINDA ÖĞRETMENİN ROLÜ

Prof. Dr. Horzum, yapay zekâ ve eğitim arasındaki ilişkiyi sorgulayan bir sunum yaptı. “Bilgi aktarmak ile öğretmek arasındaki farkı kim kurabilir? Yapay zekâ, bireysel öğrenme hızına uygun içerik sunabilir mi, ama duygusal ve sosyal gelişimi destekleyebilir mi? Dijitalleşme, öğretmen-öğrenci ilişkisini nasıl etkiler? Ahlaki değerler, empati ve vicdan yapay zekâya öğretilebilir mi? Eğitimde yapay zekâ fırsat eşitliği sağlar mı, yoksa dijital uçurumu derinleştirir mi?” gibi sorular etrafında değerlendirmelerde bulundu. Horzum, öğretmenin rehberlik, ilham ve karakter gelişimi gibi katkılarının teknolojiyle ikame edilemeyeceğini, teknolojinin öğretmenin etkisini artırmak için bir araç olması gerektiğini vurguladı.

EĞİTİMDE YAPAY ZEKÂ POLİTİKALARI

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Millî Eğitim Bakanlığı’nın Eğitimde Yapay Zekâ Politika Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda öğretmenlerin dijital yeterliliklerini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bakırtaş, bu söyleşinin de bu çabalardan biri olduğunu ifade etti.

Program, geleceğin öğretmen profilinin teknolojiyle uyumlu, veri okuryazarlığı yüksek ve esnek olması gerektiği mesajıyla sona erdi.