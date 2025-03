Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde Karasu SGM’de down sendromlu çocuklarla birlikte Ramazan pidesi yaptı, keyifli bir gün geçirerek önemli bir mesaj verdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Karasu Sosyal Gelişim Merkezi’nde özel ve keyifli bir etkinlik düzenledi.

Karasu Yaren Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen programda down sendromlu çocuklar, mutfak atölyesinde Ramazan pidesi yaptı.

Birleşmiş Milletler tarafından toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü, Sakarya’da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Karasu SGM’de özel gereksinimli çocuklarla keyifli bir atölye çalışması gerçekleştirdi.

Mutfak atölyesinde hamur yoğurma, şekil verme ve pişirme aşamalarında aktif rol alan çocuklar, birlikte üretmenin mutluluğunu yaşadı. Etkinlik boyunca hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşanırken, toplumsal farkındalığın artırılması ve kapsayıcı bir bakış açısının güçlendirilmesi hedeflendi.