Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 22 Haziran Pazar günü İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilecek Karneval Kılavuz Çocuk Şenliği’nde çocuklar eğlencenin tadını çıkaracak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nde çocukları ve gençleri geleceğin dünyasına daha donanımlı bir şekilde hazırlamak için çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, ‘Kılavuz Gençlik’ projeleri ile adeta fark oluşturuyor.

Model ve ödüllü gençlik projesi ‘Kılavuz Gençlik’ bünyesinde faaliyet gösteren Bilgievleri, Gençlik Merkezleri ve Spor Okulları 2024-2025 eğitim öğretim döneminde de ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik çalışmalarla öğrencilerin akademik, sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayan birçok eğitim ve faaliyet alanı oluşturdu.

KARNEYİ ALAN ÇOCUKLAR KARNEVAL’A DAVETLİ

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 22 Haziran Pazar günü Bilgievleri, Gençlik Merkezleri ve Spor Okulları öğrencilerinin katılımı ile Karneval Kılavuz Çocuk Şenliği düzenliyor. Milli İrade Meydanı’nda saat 13.00’te başlayacak etkinliklerle çocuklar yaz tatiline rengârenk bir başlangıç yapacak. Karnelerini alan tüm çocukların davetli olduğu Karneval Çocuk Şenliği’nde; Lemi Filozof ve Zuzi ile çocuk şarkıları, Zeynep Betül Akyıldız ile müzik dolu anlar, renkli atölyeler, interaktif oyunlar, sahne gösterileri ve spor etkinlikleri çocuklara festival tadında anlar yaşatacak.