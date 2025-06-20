Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Haziran ayı meclis toplantısında Bursaspor’a destek, çevre projeleri, Yenişehir Havaalanı ve kuralsız satışlara karşı kararlılık mesajları verdi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Haziran ayı meclis toplantısı, Başkan Mustafa Bozbey’in liderliğinde gerçekleşti. Toplantıda gündeme dair önemli konular ele alındı.

Bozbey, konuşmasına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatı nedeniyle başsağlığı dileyerek başladı ve Babalar Günü’nü kutladı. Orhaneli Yürecik Mahallesi’nde anız yangınına dikkat çeken Bozbey, çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyardı. İsrail’in Gazze’deki eylemlerini kınayan Bozbey, “Filistinli kardeşlerimiz en kısa sürede sağlıklı bir yaşama kavuşsun” temennisinde bulundu.

“BURSASPOR’U SÜPER LİG’DE GÖRECEĞİZ”

Bozbey, 21 Haziran’da İznik’te Fazıl Say’ın dünya prömiyerini gerçekleştireceği “İznik Türküsü” konserine tüm Bursalıları davet etti. Bursaspor’un 62. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Bozbey, “Bursaspor’a sahip çıkmak hepimizin görevi. Bu yılki şampiyonluk ivmesiyle, iki yıl sonra Süper Lig’de olacağımıza inanıyorum” dedi.

Sinekle mücadele çalışmalarının yaz aylarında yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirten Bozbey, Keles Atıksu Arıtma Tesisi’nin hizmete açıldığını duyurdu. Yenişehir Havaalanı’nı canlandırmak için başlatılan BBBUS seferlerinin yolcu grafiğini artırdığını ifade eden Bozbey, “Kent olarak sahiplenirsek, havaalanı daha popüler ve güçlü bir merkez olacak” dedi. Çınarcık Barajı İshale Hattı projesinin 9 ay öne çekildiğini müjdeleyen Bozbey, önceki dönemde atıl bırakılan güneş enerjisi sistemlerinin Söğüt Mahallesi’nde yeniden aktif hale getirildiğini belirtti.

Yenilenen BUDO İskelesi’nin Bursa’ya yakışır bir mekan haline geldiğini söyleyen Bozbey, çarşı ve sahil bölgelerindeki kuralsız ürün satışlarına karşı sert bir duruş sergiledi. “Kayıtlı esnafı korumak ve vatandaşların kamusal alanlarda rahatça vakit geçirmesini sağlamak için kuralsız satışlara asla izin vermeyeceğiz” dedi. Bozbey, 10 bin nüfuslu mahalle muhtarlıklarına personel desteği sağladıklarını da hatırlattı.