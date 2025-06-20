Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca 31 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” suçlarına yönelik son 3 gündür devam eden operasyonlarda 190 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yaklaşık 15 milyon TL’lik 10 adet otomobile el konuldu.ANKARA (İGFA) - Siber Suçlarla mücadelede kararlılıklarını sürdüren İçişleri Bakanlığı, 9 il merkezli 31 ilde gerçekleştirilen “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” suçlarına yönelik son 3 gündür devam eden operasyonlarda 190 şüpheliyi gözaltına aldı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri'nce Erzurum, Konya, Eskişehir, Sakarya, Gaziantep, Ankara, Mersin, Burdur ve Kocaeli merkezli gerçekleştirilen operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1935931824292729204

Bakan Yerlikaya, gözaltına alınan 190 şüphelinin; sosyal medya platformları üzerinden “ürün bedeli, dosya masrafı, vergi ücreti, araç kiralama/kapora, kiralık bungalov ve ürün satışı” adı altında vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları, yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

Toplam 31 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Üye Olmak, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklamak ve Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlarda ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, yaklaşık 15 milyon TL’lik 10 adet otomobile el konuldu.

Bakan Yerlikaya, Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam edileceğini kaydetti.