Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ortaklaşa yürüttüğü tüketici eğilim anketine göre, tüketici güven endeksi Haziran’da yüzde 0,3 artarak 85,1’e ulaştı.ANKARA (İGFA) - TÜİK ve TCMB tarafından gerçekleştirilen tüketici eğilim anketi sonuçları açıklandı.

Mayıs ayında 84,8 seviyesinde olan tüketici güven endeksi, Haziran 2025’te yüzde 0,3’lük bir artışla 85,1’e yükseldi.

Endeksteki bu hafif artış, tüketicilerin ekonomik duruma ilişkin algılarında küçük bir iyileşme olduğunu gösteriyor.