Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan Kampüs Yerleşkesi yakınında inşa edilecek öğrenci yurdunun proje sahasında incelemelerde bulundu.SAKARYA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülecek projede yer tesliminin ardından çalışmaların başlayacağı bildirildi.

Başkan Alemdar’a incelemelerde AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin, Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Kardan, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ve belediye yöneticileri eşlik etti.

Toplam 64 dönüm alan üzerinde inşa edilecek projede, öğrenciler için modern yaşam alanları, etüt ve faaliyet odaları, atölyeler, yemekhane, konferans salonları ve iki ayrı sosyal tesis yer alacak. Beş blok halinde planlanan yurt, ihtiyaç durumunda 2500 kişilik kapasiteye çıkarılabilecek.

İHALE TAMAM, YER TESLİMİ YAPILACAK

Başkan Alemdar, mimarisi ile gençlere en üst seviyede hitap eden proje için yapım ihalesinin gerçekleştirildiğini ve sözleşmenin imzalanması sonrasında yer teslimi yapılarak çalışmaların başlayacağını açıkladı.

Başkan Alemdar, “Bu proje sadece konaklama alanı değil, aynı zamanda gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif yaşamlarını destekleyecek bir merkez olacak. Yurdun yeni eğitim öğretim dönemine yetişmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Türkiye’ye örnek bir model hayata geçiyor,” dedi.

AK Parti Milletvekili Ertuğrul Kocacık ise yatırımın en kısa sürede tamamlanması için süreci yakından takip edeceklerini belirterek, “En kısa sürede tamamlanarak hizmete alınması için takipçi olacağız. Şehrimize hayırlı olsun,” dedi.

YENİ YURT PROJESİNİN DETAYLARI

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Serdivan’da hayata geçirilecek yurt projesi 1600 kişi kapasiteye sahip olacak. 5 bloktan oluşacak proje de ayrıca 2 sosyal tesis bulunacak. Yaklaşık 64 bin metrekare alan üzerinde inşa edilecek yatırımın içerisinde öğrenci odaları, etüt odaları, atölyeler, mutfak, yemekhane, konferans salonu, faaliyet odası, idari bölümler yer alacak.

Projenin yer tesliminden sonra başlayıp süratle tamamlanması planlanıyor.