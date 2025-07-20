Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nin ev sahipliği yaptığı ve 3 gün süren Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, XCE (Eleme Usulü Sprint) yarışlarıyla sona erdi. 6 farklı kategoride toplam 200 sporcunun pedal çevirdiği yarışlar üst düzey rekabete sahne oldu.SAKARYA (İGFA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu 2025 faaliyet takviminde yer alan ve Sakarya’nın ev sahipliği yaptığı Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası sona erdi. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde 3 gün süren şampiyonada 6 farklı kategoride 200 sporcu Türkiye Şampiyonluğu için pedal çevirdi.

Şampiyonun son gününde XCE (Eleme Usulü Sprint) yarışları gerçekleştirildi. Bisiklet vadisinin zorlu parkurunda gerçekleşen ve dayanıklılık, teknik beceriyle stratejinin ön planda olduğu yarışlar üst düzey rekabete sahne oldu.

TÜRKİYE ŞAMPİYONU FORMASINI KAZANDILAR

Kadınlar ve erkekler olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleşen yarışları kazananlar Türkiye Şampiyonu formasını sırtına geçirdi. Dereceye girenlere ise ödüllerini Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Orhan Bayraktar, Spor Şube Müdürü Yücel İnce ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Nevzat Kral takdim etti.

XCE (Eleme Usulü Sprint) yarışlarının kazananları şöyle:

Kadınlar: Azize Bekar, Emine Irmak Sezer, Ekin Ereke

Erkekler: Emre Yavuz, Furkan Akçam, Burak Baser