Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya’da tarım sektörünün verimini artırmak ve çiftçiyi desteklemek için önemli adımlar attı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde tarımsal kalkınmanın artması ve verimliliğinin yükselmesi için önemli adımlar atıyor.

16 İLÇENİN TAMAMINA GİTTİLER

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında, son süreçte 16 ilçede kapsamlı bir bilgilendirme programı gerçekleştirildi.

“Toprak Analizi Bilgilendirme Toplantıları” 16 ilçenin tamamına götürüldü ve uzman isimler çiftçilere destek olmak, üretimde kalite ve verimliliği artırmak hedefiyle çiftçilere, mahalle muhtarlarına ve tüm vatandaşlara önemli bilgiler verdi.

TOPRAK ANALİZİ, TARIMDA DOĞRU TEKNİKLER…

Gübre kullanımı, toprak analizin nasıl yapılacağı ve toprak analiziyle ilgili kayıt sürecini tüm detaylarıyla aktaran uzmanlar, tarımda doğru ve bilimsel tekniklerin yaygınlaştırmanın önemine vurgu yaptı ve daha bilinçli, daha verimli ve sürdürülebilir bir tarım hedefini ön plana çıkardı.

AYRINTILAR WWW.SAKARYA.BEL.TR ADRESİNDE

Tarımda profesyonel destek almak isteyen vatandaşlar, www.sakarya.bel.tr adresinden verilecek hizmetlerin ayrıntılarına ulaşabilecek ve analiz için kayıt başvurusu oluşturabilecek. Lokasyonların belirlenmesinin ardından uzman ekipler, Eylül ayında sahada tespitlerine başlayacak.

“TOPRAK BİZİM EN BÜYÜK SERVETİMİZDİR”

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Unutmayalım ki; verimli bir tarım, sağlıklı bir toprakla başlar. Toprak analizleri sayesinde, neye ihtiyacımız olduğunu bilerek, hem verimi artırabilir hem de maliyetleri düşürebiliriz. Aynı zamanda, çevreyi koruyarak tarımsal sürdürülebilirliğe katkı sunmuş oluruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, 16 ilçemizde sürdürdüğümüz Toprak Analizi Bilgilendirme toplantılarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Üreticimizin daima yanındayız. Bilgiyle, emekle ve iş birliğiyle daha güçlü bir tarım geleceği için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Toprak bizim en büyük servetimizdir. Ona sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur” ifadeleri kullanıldı.