Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yepyeni bir yüze kavuşan Adapazarı Ahmet Yesevi Caddesi esnaflarının sosyal medyadan yaptığı “çaya bekleriz” davetine Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile icabet ederek, esnafla sohbet etti. Başkan Alemdar, “Sakarya’mıza daha güvenli, güçlü, konforlu ve modernulaşım ağları kazandırmak için gayret ediyoruz. Durmak yok, çalışmaya devam” dedi.SAKARYA (İGFA) - Şehir genelinde önemli ulaşım akslarını modern bir görünüme kavuşturup, ulaşım altyapısına güç kazandıran Sakarya Büyükşehir Belediyesi, son olarak Adapazarı Ahmet Yesevi Caddesi’ni sil baştan yenilemişti.

Sosyal medyadan çaya davet

Altyapısından üstyapısına, park ve çevre düzenlemelerinden aydınlatmalarına kadar ‘Prestij Cadde Uygulaması’ kapsamında yenilenen güzergâh estetik ve modern bir görünüm kazandı.Bölgede ticaret yapan ve yaşamını sürdüren vatandaşlar çalışmadan çok memnun kaldı.

Cadde üzerinde esnaflık yapan Tayfun Aydın, sosyal medya hesabından çalışmalardan duyduğu memnuniyeti paylaşarak Başkan Alemdar’a, “Caddemiz çok güzel oldu. Sizi çaya bekleriz” çağrısı yaptı.

Başkan davete icabet etti

Mesajı gören Başkan Yusuf Alemdar, paylaşımı “Müsaitseniz geliyoruz” diyerek cevaplayıp dakikalar içinde bölgeye gitti.

Esnaf ve vatandaşların çay sohbetine konuk olan Alemdar’a Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu eşlik etti. Alemdar, caddedeki çalışmaların detaylarını paylaştığı esnafa samimi bir sohbette Sakarya için hazırladıkları ulaşım projelerini anlattı.

Durmak yok, çalışmaya devam

Alemdar, “Ahmet Yesevi Caddemiz bölgemize, merkezimize yakışır bir hale kavuştu. Özellikle sosyal medya üzerinden ulaşımla ilgili talep ve şikâyetleri takip ediyorum. Ahmet Yesevi Caddesi’nde yaptığımız bu çalışmanın sizlerin takdirini toplaması bizler memnun ediyor. Sizlerden de gelen dönüşler ve memnuniyetler bizim azmimizi artıyor.Hep birlikte şehrimizin tüm ulaşım ağını daha güvenli, daha rahat, daha konforlu ve modern bir hale getirmek için çalışıyoruz. Durmak yok, çalışmaya devam” ifadelerini kullandı.

“Başkanımız şehrimizin her köşesine dokunuyor”

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ise, “Büyükşehir Belediyemizin destekleri ve özverili çalışmalarıyla Adapazarı’mızda, özellikle altyapı projeleri başta olmak üzere pek çok alanda önemli adımlar hızla atılıyor. Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarıyla çehresi

yenilenen Şeker Mahallesi Ahmet Yesevi Caddemizde hemşerilerimizle bir araya geldik. Şehrimizin her köşesine dokunan gayretli projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Alemdar, ziyaretin anısına esnaflarla fotoğraf çekildi, taleplerini tek tek dinledi.