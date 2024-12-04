Sakarya Büyükşehir Belediyesi konforlu ve modern bir ulaşımı tesis temek için yürüttüğü çalışma kapsamında Söğütlü Akçakamış grup yolunu adeta tablo gibi işledi. Genişletilen ve çevre düzenlemeleri yapılan yol, yeni yüzüyle bölge halkının memnuniyetini kazandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri, kırsal alanların ulaşımını rahatlatmak amacıyla yoğun bir mesai harcıyor.

2 bin ton asfalt

Asfalt atağı başlatan Büyükşehir’in son durağı Söğütlü ilçesindeki Akçakamış Mahallesi oldu. Toplam 1500 metrelik güzergâh boyunca yapılan sıcak asfalt çalışmaları kapsamında 2 bin ton sıcak asfalt kullanılarak bölgenin ana ulaşım yolu yeni bir görünüme kavuşturuldu.

Güvenli ve konforlu ulaşım

Hem araç hem de yaya trafiği için kritik öneme sahip olan Akçakamış grup yolu, sıcak asfalt serim işleminin ardından 3 bin metelik soğuk yol çizgi çalışmasıyla tablo gibi işlenerek modern ve güvenli bir yüze kavuştu. Çalışma sayesinde araç trafiği daha güvenli hale geldi.

“Çok memnunuz”

Akçakamış Mahallesi’nde uzun yıllardır esnaflık yapan 80 yaşındaki Cevdet Şemen, “Yapılan bu çalışmadan çok memnunuz. Mahallemizdeki altyapı çalışmaları sonrasında yollarımız çok kötü bir hal almıştı, her yeri çukurdu. Bu çalışma ile beraber artık daha rahat ve güvenli yolculuk yapıyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

“Çok teşekkür ediyorum”

Yolun yeni halinden memnuniyetini ifade eden mahalle sakinlerinden 68 yaşındaki Koray Topçu, “Yollarımız önceden çukur doluydu, ulaşımımızı çok zorluyordu. Yeni asfalt ile artık daha konforlu bir ulaşım sağlıyoruz. Yapılan hizmetler için çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Bölgemize hayırlı olsun”

YOLBAK’tan yapılan açıklamada, “Şehir genelinde başlattığımız asfalt seferberliğini hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Söğütlü ilçemizin Akçakamış Mahallesi’ndeki 1500 metrelik grup yolunu 2 bin ton sıcak asfalt kullanarak yeniledik. Çalışmamızla bölge halkına hem güvenli hem de konforlu bir ulaşım imkânı sunduk. Bölgemize hayırlı olsun”denildi.

Büyükşehir, şehrin dört bir yanında vatandaşın ulaşım imkanlarını genişletmek ve alt yapıyı güçlendirmek için 7/24 hummalı bir mesai yapıyor.