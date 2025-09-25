Sakarya Büyükşehir Belediyesi, “Ahilik Haftası” kapsamında şehrin usta esnaflarıyla bir araya geldi. Ziyaretlerde, Ahilik ruhunun Sakarya’da hâlâ canlılığını koruduğunu bu ruhun devam etmesi için büyük mücadele verildiğine dikkat çekildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, Ahilik Haftası kapsamında şehrin farklı noktalarında 40 yılı aşkın süredir zanaatlarını yaşatan usta esnafları iş yerlerinde ziyaret etti.

HAYIRLI İŞLER TEMENNİSİ

Halkla İlişkiler ekipleri, Ahilik Haftası vesilesiyle usta esnafların dükkânlarına uğrayarak “hayırlı işler” diledi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın selamlarını iletti. Ahilik kültürüne gönül vermiş esnafa hediyeler takdim edilirken, ustalar da yılların birikimini paylaşarak ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

“BU MESLEK BABA MİRASI”

Yaklaşık 50 yıldır Tarihi Uzunçarşı’da manifatura kumaşçılığı yapan 65 yaşındaki Yavuz Savaş, “Bu meslek baba mirası. Ahiliğin en belirgin yanı dükkânı sabah erkenden açmak, temiz tutmak ve müşteriye daima güler yüzlü davranmaktır. Kazansak da kazanmasak da ürün çeşitliliğini korur, dürüstlüğü ve ciddiyeti ön planda tutarız. Belediyenin Uzunçarşı’daki dönüşüm projesi de çok doğru bir adım oldu. Çarşıya tertip ve düzen geldi, denetim altında olması ve temiz hale getirilmesi bizler için olumlu gelişmeler” dedi.

“YİNE DÜNYAYA GELSEM BU MESLEĞİ SEÇERDİM”

66 yaşında olan terzi ustası Yusuf Kanbur, “Bu mesleğe 57 yıl önce başladım. Bir zamanlar bu pasajda 92 terzi vardı, bugün yalnızca ben kaldım. Beni ayakta tutan işime sanat gözüyle bakmam oldu. Ahilik geleneğinde olduğu gibi her zaman dürüstlük ve çalışkanlığı ilke edindim. 66 yaşındayım, sağlık dışında hiç işimi aksatmadım. Çocuklarımı bu meslek sayesinde okuttum. Bir daha dünyaya gelsem yine aynı mesleği seçerdim” diye konuştu.

“ÇOK ZORLUK ÇEKTİM AMA HALA AYAKTAYIM”

38 yıldır yorgancılık mesleğiyle uğraşan 53 yaşındaki Ahmet Mercan, “Yorgan aslında insan ömrünün üçte birini kaplıyor çünkü hayatımızın büyük kısmı uykuda geçiyor. Bu mesleği sürdürecek gençlerin çok sabırlı olmaları gerekir.

Önce işin ahlâkını öğrenmeliler. Babam bana hep, “Pahalıcı desinler ama hırsız demesinler” derdi. Bazen darlık çekersin ama sonunda ayakta kalan sen olursun. Zorluk çekmedim mi? Çok çektim ama hâlâ ayaktayım. Hangi iş olursa olsun, kendine yapıyormuş gibi yaparsan hem şevkin olur hem de yaptığın işten lezzet alırsın” dedi.