SASKİ, Söğütlü’de tamamladığı 3 bin 500 metrelik içme suyu hattı yenileme çalışmasıyla, 2 ilçeye bağlı 9 mahalleye kesintisiz içme suyu ulaştırıyor. Yaz aylarında artan tüketim nedeniyle yetersiz kalan mevcut hatlar yenilenerek güçlü bir altyapı hizmete alındı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Söğütlü’de yürüttüğü 3 bin 500 metrelik içme suyu hattı yenileme projesini, planlanan süreden önce tamamladı.

Söğütlü’nün Beşdeğirmen, İmamlar ve Kantar; Adapazarı’nın ise Karadere, Elmalı, Büyükhataplı, Kışla, Küçükhataplı ve Işıklar mahallelerini kapsayan projenin tamamlanmasıyla birlikte, basınç düşüklüğü ile su kesintileri sona erdi, su kayıpları ise en aza indirildi.

YENİLENEN HAT KANTAR DEPOSUNA BAĞLANDI

Yenilenen içme suyu hattının tamamlanmasının ardından depo bağlantıları kısa sürede gerçekleştirildi ve hat şebekeye dahil edildi. Yaz aylarında yoğun tüketim nedeniyle yaşanan düşük basınç sorunları ortadan kaldırıldı. Kantar Mahallesi’ndeki içme suyu deposuna bağlanan hat ile birlikte abonelere kesintisiz ve kaliteli içme suyu ulaştırılmaya başlandı.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Geleceğe dönük altyapı yatırımlarımızla şehrimizin dört bir yanında su iletim hatlarını daha güçlü hale getiriyoruz. Söğütlü’de tamamladığımız ve 9 mahalleyi kapsayan 3 bin 500 metrelik projemiz sayesinde abonelerimiz uzun yıllar boyunca kaliteli içme suyuna kesintisiz şekilde erişebilecek.” ifadelerine yer verildi.