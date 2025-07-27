Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı’nın Osmaneli-Bursa kesiminin 2026 yılı ortasında, Bursa-Bandırma kesiminin ise 2028 yılında hizmete açılacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, Emek-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı’nın da 2026 sonunda tamamlanacağını belirtti.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa ziyaretinde Doğancı Tüneli’nin açılışını gerçekleştirdikten sonra Bursa Hızlı Tren Gar Binası’nda düzenlenen Raylı Sistemler ve Hızlı Tren Koordinasyon Toplantısı’na katıldı.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, Bursa’nın ulaşım altyapısını güçlendirecek projelerdeki son durumu paylaştı.

HIZLI TREN HATTI 2026’DA BURSA’DA

Bakan Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı’nın 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminin 2026 yılının ortalarında tamamlanarak hizmete açılacağını ifade etti.

“Bir aksilik gözükmüyor, 2026 ortalarında burayı bitirmiş olacağız” diyen Bakan Uraloğlu, projenin 95 kilometrelik Bursa-Bandırma kesiminin ise 2028 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Koruma alanları ve tüneller gibi unsurların yakından takip edildiğini ekledi.

EMEK-ŞEHİR HASTANESİ HATTI 2026 SONUNDA TAMAMLANACAK

Bursa’nın hafif raylı sistem projelerine de değinen Uraloğlu, Uludağ Üniversitesi ile Millet Depo Sahası arasında 1200 metrelik bağlantının projeye sonradan eklendiğini ve üniversite-depo entegrasyonunun sağlandığını aktardı.

Emek-Şehir Hastanesi arasındaki yaklaşık 4900 metrelik hattın ise 2026 sonunda tamamlanmasının planlandığını belirtti. Bakan Uraloğlu, “Hafif raylı sistemin Yüksek Hızlı Tren Garı’na kadar olan bölümü, 2026’nın ilk yarısında tamamlanarak entegrasyon sağlanacak” dedi.

Bakan Uraloğlu, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu’ndaki mevcut Bursa Çevre Yolu’nun yetersiz hale geldiğini, günlük trafik sayısının 100 bini aştığını vurguladı.

Kuzey Çevre Otoyolu projesinin 2026’da tamamlanarak yapım sürecine başlanacağını belirten Bakan Uraloğlu, ayrıca, Uludağ Üniversitesi ile Görükle arasında planlanan 5.5 kilometrelik raylı sistem bağlantısı için Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden projenin tamamlanarak Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmesi beklendiğini ifade etti.

“Belediye ne kadar hızlı hareket ederse, Bursa bu hizmeti o kadar çabuk alır” diyerek iş birliğinin önemine dikkat çekti.

KARAYOLU BAĞLANTILARI DA PLANLANDI

Öte yandan Bakan Uraloğlu, Yüksek Hızlı Tren Garı’na araçla ulaşacak vatandaşlar için karayolu bağlantılarının Karayolları Genel Müdürlüğü ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından planlandığını, yapım sürecinin yakında başlayacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, “Bursa’da karayolu, demiryolu, hızlı tren ve hafif raylı sistem projelerimizi yakından takip ediyoruz. Söz verdiğimiz tarihlerde bu projeleri tamamlayarak Bursalıların hizmetine sunacağız” dedi.

Toplantıya, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve diğer yetkililer katıldı.