Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Geyve Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde yer alan ve 6 mahalleye ulaşımı sağlayan ve bölgedeki ulaşımın damar noktası olan menfez, sil baştan yenilenerek yeniden hizmete alındı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde güvenli ve konforlu yollar kazandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda son olarak Geyve İnciksuyu Mahallesi Sanayi Sitesi mevkiinde 6 mahalleye ulaşım sağlayanve bölge trafiği için damar nokta konumunda olan grup yolu üzerindeki menfez, sil baştan yenilendi. Menfezin uzunluğu15 metreye ve genişliği ise 10 metreye çıkarılarak modern, güvenli ve konforlu ulaşım için güçlü bir alt yapı oluşturuldu. Çalışma tamamlandı ve menfez, yeni yüzüyle hizmete alındı.

İnciksuyu Mahalle Muhtarı Mustafa Gümüş, “Mahallemizde bulunan köprünün daha önceden dar olması, çok sık kazaların oluşmasına sebep oluyor ve çiftçilerimiz çok büyük sorun yaşıyordu. Kamyonlar, tırlar burada ciddi sıkıntılar çekiyordu. Yıllardan beri çözülmeyen bu sorun, nihayet Yusuf Başkanımız sayesinde çözüldü” dedi.