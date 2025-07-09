İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kabaoğlu Mahallesi'nde bulunan Gazi Süleyman Paşa Yurdu yolunda parapet çalışmasının startını verdi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent genelinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Ekipler son olarak Gazi Süleyman Paşa Yurdu mevkiinde 150 metre uzunluğundaki yolda 50 cm yüksekliğinde parapet çalışması gerçekleştiriyor. Çalışma kapsamında yaklaşık 24 metreküp beton kullanılacak.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yaptığı istinat duvarı ve parapet çalışmaları ile mahalleleri daha güvenli hale getiriyor. Ekipler Kabaoğlu Mahallesinde bulunan Gazi Süleyman Paşa Yurdu yolunda hummalı bir şekilde parapet çalışması gerçekleştiriyor. Bölge sakinleri gerçekleştirilen çalışmalarından dolayı İzmit Belediyesine teşekkürlerini iletti.