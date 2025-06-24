Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek metrobüs hattı projesinde çalışmalar tam hızıyla devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla sürdürdüğü metrobüs hattı projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

19,5 kilometrelik güzergâh üzerinde neredeyse her noktada ayrı bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 13 farklı istasyona sahip olacak metrobüs hattının durak montajlarına başladı.

METROBÜS DURAKLARINA AKILLI SİSTEM

Şehir içi ulaşımı daha etkin, konforlu ve teknolojik hale getirmek amacıyla tasarlanan; tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek özelliklere sahip akıllı durakların montajı bir bir gerçekleştiriliyor.

Akıllı teknolojilerle donatılan bu duraklar, sensörleri, 7/24 çalışan güvenlik kameraları, ses sistemleri, bilgilendirme kioskları, reklam panoları ve gerçek zamanlı bilgi sunan LED ekranlarıyla toplu taşıma deneyimini maksimum konfora ulaştıracak.

Engelli bireyler için de erişilebilir şekilde tasarlanan akıllı duraklar, özel rampa ve zemin yapısıyla herkesin kullanımına uygun hale getirilecek.