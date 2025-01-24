Sakarya Büyükşehir Belediyesi, “Interreg NEXT Karadeniz Havzası” programı kapsamında, İTÜ, Gürcistan Kabuleti Belediyesi, Yunanistan Kavala Belediyesi ve Ukrayna İş Destek Merkezleri Birliği ile iş birliği yaparak, “Karadeniz Bölgesi’nde İklim Değişikliğine Yönelik Yerel Müdahale Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesini (LAP BLACK) hayata geçiriyor.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi “Yerel Eylem, Küresel Etki” sloganı ile yeşil şehir hedefine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Oryantasyon toplantısı gerçekleştirildi

Proje kapsamında oluşturulan Yerel Eylem Planı (LAP) hazırlama ekibi, Ofis Sanat Merkezi’nde ilk oryantasyon toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıya akademi, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar, özel sektör temsilcileri ve kamu kurumlarından oluşan geniş bir katılım sağlandı.

Paydaşların katıldığı buluşma, iklim değişikliği ile mücadelede yerel düzeyde etkin bir strateji geliştirilmesi için güç birliği yapacak.

Sürdürülebilir Park

Projede yer alan önemli faaliyetlerden biri de “Sürdürülebilir Park” uygulaması olacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle yenilikçi ve iklim dirençli bir yeşil alan inşa edecek. Bu park, canlı laboratuvarlar olarak iklim dirençli altyapılar, yeşil alanlar ve sürdürülebilir uygulamaların hayata geçirilmesini ve deneyimlenmesini sağlayacak.

Büyükşehir öncü rol oynayacak

Karadeniz Bölgesi’nde iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik çok paydaşlı bir yaklaşım benimseyen LAP BLACKProjesi, yeşil şehir ve dirençli şehir kavramlarını ön planda tutarak, bölgenin geleceğine yön verecek stratejiler geliştirmek için önemli adımlar atılacak.

Bu süreçte Sakarya Büyükşehir Belediyesi proje ortaklarıyla birlikte güçlü bir iş birliği yaparak, iklim değişikliğiyle mücadelede öncü bir rol üstlenecek.