Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin sakin şehir Taraklı’nın merkezindeki en önemli güzergahı olan Ankara Caddesi’nde yaptığı yenileme çalışması, rahat ve konforlu ulaşıma kavuşan vatandaşları çok memnun etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin 16 ilçesinde ve merkezinde başladığı “asfalt atağı” kapsamında Taraklı’nın ulaşımı için yepyeni bir sayfa açan büyük bir çalışmaya imza attı.

İlçe giriş çıkışları için kullanılan, turizm için de önemli bir güzergâh olan Ankara Caddesi’nde 1850 metrelik ulaşım hattı, 4 bin ton asfaltla yepyeni bir yüze kavuştu ve vatandaşlar ile misafirlerin hizmetine yeniden açıldı.

Geniş ve ferah kaldırım alanları, kaliteli ulaşım güzergahına kavuşan Osmanlı mirası Taraklı’nın yerli halkı ve tarihi evleri ve yöresel değerleriyle dikkat çeken bölgeye gezi için gelen turistler, yapılan çalışmadan çok memnun oldu. İlçe merkezine artık rahat, konforlu ve güvenli şekilde seyahat edebildiklerini söyleyen vatandaşlar, ulaşım hattının yepyeni bir yüze kavuşturulması sebebiyle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.