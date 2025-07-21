Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları, disiplin ve mücadelenin en güzel örneğini sergilemeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen organizasyonlarda, temsilcilerimiz çeşitli kategorilerde şampiyonluk ve dereceler elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, başarılarına devam ediyor.
Son olarak İzmir’de gerçekleştirilen SEM/TOHM Olimpik Deneme Türkiye Şampiyonası’na katılan atletizm sporcuları, farklı branşlarda sergiledikleri performanslarla dereceye girerek başarılı sonuçlara imza attı.
19 ve 20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada dereceye giren sporcularımız şu şekilde sıralandı;
Birincilik elde eden sporcular;
Şeyma Yıldırar / Disk Atma
Aslı Baran / Cirit Atma
Duru İllim Kadanalı/ 400 m / 400 m Engelli
Kerem Endamlı / 400 m / 400 m Engelli
Yunus Emre Civelek / 110 m Engelli / 200 m
Recep Tayyip Satır / 100 m
Hüseyin Arda İçköprü/ Cirit Atma
Aleyna Demirci / Çekiç Atma
İkincilik elde eden sporcular;
Emin Hatipoğlu / Çekiç Atma
Ekin Yatçı / Üç Adım Atlama
Anıl Mete Çelik Aslan / Cirit Atma
Üçüncülük elde eden sporcular; Erva Akıncıoğlu / Üç Adım Atlama
Final derecesi elde eden sporcular;
Kerem Çetinkaya / Çekiç Atma beşincisi
Neşenur Uçan / 400 m dördüncüsü
Simay Yıldız / 100 m Engelli dördüncüsü
Ecrin Kahya/ 100 m dördüncüsü