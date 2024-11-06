Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumların ortaklığında düzenlenecek Sakarya Spor Çalıştayı, 7 Kasım’da başlıyor. Çalıştayda ‘Spor Şehri Sakarya’ sloganını geniş çevrelere duyurmak, şehri sporcu yetiştirme konusunda bacasız bir fabrikaya dönüştürmek ve şehrin spor dokusuna katkı sunmak hedefleri için projeler üretilecekSAKARYA (İGFA) - Şehrin spor geleceğine katkı sunmak ve spor altyapısını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek Sakarya’da Spor Çalıştayı, 7 Kasım Perşembe günü Sen Hotel’de başlayacak.

Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, SUBÜ, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığıyla 7 farklı çalışma grubu, şehrin spor geleceğini masaya yatıracak.

"Spor şehri Sakarya” sloganını hafızalara kazımak, şehri sporcu yetiştirmek konusunda bacasız bir fabrikaya dönüştürme hedefi için yol kat etmek için yapılacak bu çalıştayla, bilimsel veriler ışığında şehrin spor dokusuna katkı sunmayı hedefliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ‘güçlü alt yapı” vurgusu yaptı.

"Şunu net bir şekilde ifade etmek gerekir ki, sporda başarıya ulaşmanın temel taşlarından biri sağlam bir altyapıya sahip olmaktır" diyen Başkan Alemdar, "Dolayısıyla modern tesislerin inşa edilmesi, yetenekli antrenörler ve sporcuların yetiştirilmesi, doğru eğitim programları ve sporun her kesime erişilebilir hale getirilmesi bu anlamda büyük önem taşıyor. Herkesi bu yolda bize paydaş olmaya çağırıyoruz. “Herkes için spor” mottosuyla hazırlanan çalıştayda sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivite ile spor, dezavantajlı bireyler için sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivite ilespor, özel spor işletmeleri, sanayi ve ticaret sektöründe fiziksel aktivite ile spor, amatör profesyonel sporlar ile sürdürülebilirlik, okullarda beden eğitimi ilespor uygulamaları, spor tesisleri, park, bahçeler spor turizmi ve spor organizasyonları olmak üzere 7 başlık altında çalışma grupları oluşturulacak." dedi.