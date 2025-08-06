SASKİ, yaz aylarında artan su tüketimine karşı yeni içme suyu kaynaklarını devreye alıyor. Alternatif kaynak Memnuniye Mahallesi’ni kesintisiz içme suyu ile buluştururken aynı zamanda Sapanca Gölü üzerindeki stresi de azaltacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü üzerindeki kuraklık ve bilinçsiz kullanım etkisini azaltmak için şehir genelinde alternatif kaynakları devreye almaya devam ediyor.

Bu kapsamda Sapanca Memnuniye Mahallesi’nde sondaj yöntemi ile tespit edilen ve yapılan analizlerle kalitesi onaylanan içme suyu, 2 bin metrelik yeni hat ile şebekeye dahil ediliyor.

SASKİ'den yapılan açıklamada,“Mevcut su kaynaklarımız üzerindeki baskıyı azaltmak ve abonelerimize kesintisiz içme suyu ulaştırmak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 110 metre derinlikte tespit ettiğimiz yeni kaynağı şebekeye dahil ederek hem bölgenin ihtiyacını karşılayacak hem de mevcut kaynaklarımız üzerindeki yükü hafifleteceğiz. Alternatif kaynaklara yönelik yatırımlarımız artarak devam edecek” ifadeleri kullanıldı.