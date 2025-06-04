Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Sakarya ziyaretinde gündeme gelen sanayi sitelerinin dönüşüm süreciyle ilgili ilk adım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.SAKARYA (İGFA) - D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu arasında kalan ve Arifiye ileErenler’in 5 mahalle sınırları içerisinde yer alan 168 hektarlık alan kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edildi.

Başkan Alemdar, “Bu adım sanayi sitelerinin dönüşümü için kent içinde kalan, yıpranan ve eskiyen alanların taşınması ve dönüştürülmesi kapsamında ilk ve en önemli adımdır. Depreme hazır, güçlü bir Sakarya’nın inşası için bizleri destekleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyor, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, AK Parti Genel Başkan Yardımcımıza, TBMM KEFEK Başkanımıza, Milletvekillerimize, İl Başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan “kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı” ile ilgili müjdeyi kamuoyu ile paylaştı.

D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu (E80 Otoyolu) arasında kalan Arifiye ile Erenler ilçesi sınırlarındaki Kozluk, Alancuma, Hanlı, Hanlıköy veTürkçaybaşı sınırlarındaki 5 mahalleyi kapsayan 168 hektarlık alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

Atılan bu imzayla Büyükşehir’in yerleşim alanlarının içerisindeki sanayi bölgelerinin dönüşümü için önemli bir adım atılmış oldu.

Başkan Alemdar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ziyaretinde vurgu yaptığı dönüşüm adımları için önemli bir gelişme olduğunu kaydederek, sanayi sitelerinin dönüşüm süreci için hızla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Başkan Alemdar, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’un Sakarya ziyaretinde gündeme gelen ve bakanımızın üzerinde önemle durduğu bir konuydu. Hamdolsun bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlandı. Sanayi sitelerinin dönüşümü için kent içinde kalan meskûn alanların, bitişik yapıların bulunduğu eskiyen ve yıpranan bölgelerin taşınması ve dönüştürülmesi kapsamında ilk ve en önemli adımdır. Üzerinde durduğumuz dirençli, yeşil ve sosyal şehir hedefi için başlattığımız bir çalışmada da önemli bir eşiği geride bıraktık. Depreme hazır, güçlü bir Sakarya’nın inşası için bizleri destekleyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz’a, TBMM KEFEK Başkanımız Çiğdem Erdoğan’a, Milletvekillerimize, İl Başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Alemdar’ın süreçle ilgili yaptığı değerlendirmeye göre bu karar, yerleşim alanları içinde yer alan sanayi sitelerinin dönüştürülmek üzere yeni rezerv bölgelere taşınabilmesi için büyük bir önem arz ediyor. Koordinatları belirlenen 168 hektarlık alan ise yaklaşık olarak 235 futbol sahası büyüklüğünde bir bölgeyi kapsıyor.