Türkiye Basketbol 2. Ligi 4. Haftasında Büyükşehir Basketbol takımı Konya Gelişim’e konuk olacak. Maç, 17 Kasım Pazar günü saat 15.00’da başlayacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, Erkekler Türkiye Basketbol 2. Ligi’nin 4. Haftasında Konya Gelişim’e konuk olacak.
17 Kasım Pazar günü Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu’ndan oynanacak mücadele saat 15.00’da başlayacak.
Ligdeki ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta alan Sakarya Büyükşehir'in hedefinde galibiyet serisine devam etmek var.