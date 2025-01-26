Erkekler Basketbol 2. Ligi 13. Hafta karşılaşmasında Konya Gelişim’i ağırlayan Büyükşehir Basketbol takımı parkeden 78-56’lık skorla galip ayrılarak sezonun ikinci devresinde namağlup yola devam dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı, Erkekler Basketbol 2. Ligi 13. Hafta karşılaşmasında Konya Gelişim’i ağırladı. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanan kritik mücadeleyi Büyükşehir’in dev adamları 78-56’lık skorla kazandı.

Bu sonuçla galibiyet sayısını 5’e çıkaran takım sezonun ikinci devresinde oynadığı üç karşılaşmadan da mağlubiyet yüzü görmemeyi başardı.

Karşılaşma, Bolu Kartalkaya’da yaşanan felakette yitirilen canlarımız için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Mücadeleye Büyükşehir Basketbol, Çağatay Çevik, Can Koç, Doğancan Tokmak, Serhad Çorumlular ve Mehmet Meriç ilk 5’i ile başladı. Rakibi karşısında ilk çeyrekte farkını gösteren Büyükşehir, ilk çeyreği26-14önde bitirdi. Rakibi karşısında farkıikinci çeyrekte de koruyan dev adamlar soyunma odasına 39-28 önde gitti.

İkinci yarıya başa baş mücadeleye sahne oldu. Karşılıklı atılan sayılarla son çeyreğe Büyükşehir basketbol, 62-50 önde girdi. Son çeyrekte taraftarının da güçlü desteği ile rakibinin sayı bulmasına fırsat vermeyen dev adamlar, parkeden 78-56’lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın son düdüğüyle teknik heyet, takım ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

MAÇIN EN SKORERİ EMİR

Mücadelede Büyükşehirli sporculardan Emir Apak attığı 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Çağatay Çevik 17, Can Koç ise 16 sayıyla galibiyete büyük katkı sundular.