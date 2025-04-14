Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Olağan Meclisi’nde 58 gündem maddesi karara bağlandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Meclis Toplantısı, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu başkanlığında gerçekleştirildi.

SAPANCA GÖLÜ ÇEVRESİNDEKİ PROJEYE YETKİ

Meclis toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a 6 kilometrelik “Sapanca Gölü Çevresi Yürüyüş ve Bisiklet Yolu” projesiyle ilgili Türkiye Çevre Ajansı’yla 30 Milyon liralık teknik destek protokolü yapmak için yetki verildi.

KARAMAN ATIKSU ARITMA TESİSİ

Çevre Şehircilikve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alınacak 30 milyon liralık ödeneğin ise Karaman Atık Su Arıtma Tesisi’nde rehabilitasyon çalışmasında kullanılması kararı onaylandı.

Ayrıca Yazlık Katkı Kavşak Projesi için Dünya Bankası’ndankaynak kullanılması ve SASKİ’nin İller Bankası’ndan 17 iş makinesi alımı için 100 Milyon liralık kredi kullanması adına Başkan Alemdar meclis oylamasıyla yetki aldı.

IŞIKSU PROJELERLE CEVAP VERDİ

Başkan Işıksu, şehre hizmet noktasında tarihi adımların atıldığı, Yusuf Alemdar’la geçen 1 yıllık süreci eleştiren CHP Meclis Üyesi Şaban Koludra’ya şehrin yakından takip ettiği projeleri tek tek anlattı.

“YUSUF BAŞKAN’LA 1 YILDA BÜYÜK BİR ATILIM BAŞLADI”

Konuşmasında su indirimi, ücretsiz ulaşım, yeni cadde ve bulvar rekreasyonları, raylı sistem, metrobüs hattı, Şehir Kütüphanesi, Bilim Merkezi, mahallelere spor sahaları ile salonları ve en önemlisi de Sakarya’nın şehircilik geleceği için dönüm noktası olan Tığcılar Kentsel Dönüşüm projelerinden bahsederek, “Yusuf Başkanımızın liderliğinde, bir yıl gibi kısa sürede tamamlanan hizmetlerle şehrimizde büyük bir atılım başladı” vurgusu yaptı.

58 gündem maddesinin görüşüldüğü Nisan meclis toplantısında, 1’nci maddeden 21’nci maddeye kadar olan maddeler 13’ncü madde oy çokluğuyla olmak üzere komisyonda geldiği şekilde kabul edildi.

22 ve 23’ncü maddeler hukuk komisyonundan geldiği şekilde kabul edilirken 24’ncü maddeden 47’nci maddeye kadar olan maddeler imar ve bayındırlık komisyonuna havale edildi.

İçerisinde Sapanca gölü çevresi yürüyüş ve bisiklet yolu, Karaman atıksu sistemi genişletmesi, sosyal yardım ve SASKİ’nin araç alımı gibi yatırımları içeren 48, 49, 51, 52, 54 ve 55’nci maddeler oy birliğiyle kabul edildi. 50, 53 ve 56’ncı maddeler ise oy çokluğuyla kabul edildi.

ÜYE SEÇİMİ

Meclis toplantısında ayrıca belediye encümen üyeliği ve komisyon üyelerinin seçimi de gerçekleştirildi.

-Encümen Üyeliği

1. Burak Erken

2. Sait Beşir

3. Yasemin Turan

4. İsmail Kotan

5. Erdal Köse

-İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeleri

1. Oya Arapoğlu

2. Muhammed Çalışkan

3. Oktay Yıldırım

4. Serkan Cerrahoğlu

5. Fatih Şentürk

6. Hakkı İskender

7. Serhat Erişir

-Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri

1. Nureddin Subaşı

2. Sait Beşir

3. Mehmet Yılmaz

4. İsmet Yavuzyiğit

5. İbrahim Pilavcı

6. Mustafa Ünal

7. Asuman Oktay

-Ulaşım Komisyonu Üyeleri

1. Soner Yıldız

2. Abdülkadir Yıldırım

3. İlyas Al

4. Halim Kılkış

5. Mehmet Metin Taşkın

6. Ömer Turgut

7. Fatih Enes İlkay

-Çevre-Sağlık Komisyonu Üyeleri

1. Ali Başar

2. Ali Kemal Sofu

3. Naci Çavdar

4. Hüseyin Haldızoğlu

5. Metin Zülküf Polat

6. Yılmaz Gümüş

7. Nuray Dikmen

-Eğitim-Kültür Gençlik ve Spor Komiyonu Üyeleri

1. Ertunç Öner

2. Kadir Gökhan Karaca

3. Emre Işıl

4. Alp Eren Aydın

5. Osman Dinçer

6. Ömer Turgut

7. Nuray Dikmen

-Hukuk Komisyonu Üyeleri

1. Oktay Yıldırım

2. Ömer Faruk Kaya

3. Fatih Alp

4. Serdar Yener

5. Ercüment Berber

6. Yılmaz Gümüş

7. Fatih Enes İlkay

-Turizm Tanıtım ve Sanat Komisyonu Üyeleri

1. Ömer Susran Hunca

2. Nur Gülşan

3. Emre Yılmaz

4. Samet Zurnacı

5. Faruk Nalçacı

6. Hakkı İskender

7. Hüseyin Gültekin

-Kırsal Kalkınma ve Tarım Komisyonu Üyeleri

1. Necmi Çatalbaş

2. Azim Altıparmak

3. Recep Boğaz

4. Nihat Baltaoğlu

5. Ünal Canay

6. Erkan Köksal

7. Hüseyin Gültekin

