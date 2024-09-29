Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin bisiklet sporuna olan yatırımları ve düzenlediği başarılı organizasyonlar Sakarya’ya yeniden bir Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapma başarısı getirdi.SAKARYA (İGFA) - İsviçre’nin Zürih şehrinde yapılan Uluslararası Bisiklet Birliği’nin 193. Kongresinde Sakarya’nın 2025 yılında Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağı resmen onaylandı.

2020 yılında Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonasına başarılı bir şekilde ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi, aradan geçen 5 yıl sonra yeniden bir Dünya Şampiyonası’na daha ev sahipliği yapacak.

Zürih’te düzenlenen kongrede Sakarya adına Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar ve Organizasyon Direktörü Aziz Sırnaç yer alırken Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğluda törene katılanlar arasındaydı.

UCI Başkanı David Lappartient tarafından verilen şampiyona düzenleme yetki belgesiyle Sakarya’nın 20-21 Haziran 2025 tarihinde Türkiye’de ikinci kez Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapacağı dünya spor kamuoyuna duyuruldu.

Ayrıca törende Dünya Şampiyonasının sembolik forması olan “Gökkuşağı” forması Sakaryalı yetkililere teslim edildi.

ŞAMPİYON PEDALLAR SAKARYA’DA YARIŞACAK

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya’da 4 yıldır aralıksız devam eden Bike Fest kapsamında Büyükşehir Belediyesi, ikinci kez bir Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapmış olacak. Şampiyona için dünyanın önde gelen bisiklet takımları ve pedalları Sakarya’ya gelecek.

Dünya Şampiyonası ile Sakarya’nın adı bir kez daha dünya sahnesinde yer alacak. Dünyanın gözünün Sakarya’da olacağı organizasyonda şehrin tanıtımı yapılacak aynı zamanda turizme de önemli bir katkı sunacak.

Bisiklette Sakarya’nın önemli bir merkez olduğunu ifade eden, ev sahipliği yapacakları Dünya Şampiyonası’nın hayırlı olmasını dileyen Başkan Alemdar, “İsviçre’nin Zürih şehrinde gerçekleştirilen Dünya Bisiklet Birliği’nin 193. Kongresi’nde Sakarya’mızın Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağı açıklandı. Şehrimizin adının yeniden dünya sahnesine çıkacağı bu organizasyonun şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bisiklette dünya şehri olan, başarılı organizasyonlarla dünya bisiklet kamuoyunun dikkatini çeken Sakarya, inşallah yine örnek bir şampiyonaya imza atacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a destek ve katkıları için teşekkür ediyorum. Haziran ayında kıyasıya rekabetin yaşanacağı, dünyanın en önemli takım ve pedallarının yarışacağı şampiyona şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.