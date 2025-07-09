Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), alternatif kaynakları hayata geçirmeye devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, yaz aylarında artan içme suyu ihtiyacına kalıcı çözümler üretmek ve mevcut kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla Hendek’te üç yeni alternatif su kaynağı tespit etti. Sondaj yöntemiyle elde edilen su kaynakları yapılan analizlerin olumlu sonuçlanması durumunda şebekeye dahil edilecek.

Ekiplerin detaylı araştırmaları sonucunda Hendek’in Kargalıyeniköy, Uzuncaorman ve Karatoprak mahallelerinde üç yeni alternatif içme suyu kaynağı keşfedildi. Sondaj metoduyla yürütülen çalışmalar kapsamında yerin 135 metre derinliğinden çıkarılan su, tüm parametre kontrollerinin tamamlanmasının ardından şebeke sistemine dahil edilecek.

12 mahallenin içme suyu ihtiyacı karşılanacak

Parametre değerlendirmelerinin ardından sisteme dahil edilecek kaynaklar ile Hendek ilçesine bağlı 12 mahallenin içme suyu ihtiyacı kesintisiz olarak karşılanacak. Kargalıhanbaba, Akova, Büyükdere, Uzuncaorman, Çağlayan, Çakallık, Akpınar, Servetiye, Rasimpaşa, Çiftlik, Kargalıyeniköy ve Karatoprak mahallelerinde yaşanan basınç düşüklüğü ve su kesintileri kesin çözüme kavuşacak.

Alternatif kaynak çalışmaları sahada incelendi

AK Parti Hendek İlçe Başkanı Adem Öz, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Kemal Sofu ve Hendek Belediye Meclis Üyesi Hamit Canlı ile birlikte saha çalışmalarını inceleyen SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, “Kuraklık tehdidinin arttığı ve suya erişimin zorlaştığı bu dönemde, alternatif içme suyu kaynaklarını sisteme entegre etmek amacıyla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hendek’te tespit ettiğimiz üç yeni kaynağın analiz süreçlerinin ardından 12 mahallemize kesintisiz ve güçlü bir içme suyu temini sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

Yeni kaynaklar ile kesintisiz içme suyu

Karatoprak Mahalle Muhtarı Zühtü Evcil ise “Kış aylarında beklediğimiz yağışların gelmemesi ve yaz aylarının da kurak geçmesi ile birlikte mevcut kaynaklar bölgemiz için yetersiz kaldı. Çözüm talebimizi dile getirmemizin hemen ardından yeni kaynaklar için saha çalışmaları başladı. İnanıyoruz ki yeni kaynaklar ile birlikte bölgemizdeki su yetersizliği yerini kesintisiz içme suyuna bırakacak” dedi.